Lucy completa con successo il primo sorvolo dell’asteroide “Dinky”

Il 1° novembre la NASA ha confermato che la sonda Lucy ha completato con successo un sorvolo dell’asteroide Dinkinesh, una roccia spaziale relativamente piccola situata nella fascia principale tra Marte e Giove. Ciò segna una pietra miliare nel viaggio di Lucy, poiché Dinkinesh, o “Dinky“, è il primo dei 10 asteroidi che la sonda visiterà nei prossimi 12 anni. “Sulla base delle informazioni ricevute, il team ha stabilito che la navicella spaziale è in buona salute,” hanno affermato i funzionari della NASA. “La squadra ha ordinato alla navicella spaziale di iniziare il downlink dei dati raccolti durante l’incontro“.

In poche parole, la missione Lucy fa parte dell’ambizioso obiettivo della NASA di svelare i segreti del passato del nostro Sistema Solare. Anche se Lucy passerà anche accanto ad alcuni asteroidi relativamente vicini come Dinky, l’obiettivo principale è quello di sorvolare alcuni asteroidi troiani più distanti che orbitano attorno al Sole accanto a Giove come fasci di ciottoli legati alle maree gravitazionali di un oggetto gigante. Gli scienziati sono interessati a saperne di più su questi troiani perché si ritiene che siano antiche reliquie del Sistema Solare.

Il sorvolo di Dinkinesh da parte di Lucy può essere considerato un test in questo senso, poiché molti degli strumenti della navicella spaziale sono stati messi alla prova durante la raccolta dei dati su questo primo incontro con l’asteroide, tra cui un imager a colori, fotocamera ad alta risoluzione e uno spettrometro a infrarossi.

Secondo la NASA, i dati di questi strumenti impiegheranno circa una settimana per essere trasferiti alla Terra, e il team “non vede l’ora di vedere come si è comportata la navicella durante questo primo test un incontro con un asteroide ad alta velocità“.

Successivamente, Lucy tornerà verso la Terra per un assist gravitazionale che la aiuterà a fiondarsi verso il suo secondo asteroide bersaglio: 52246 Donaldjohanson, dal nome del co-scopritore del fossile Lucy (rappresentante di uno dei primi antenati umani, da cui ha preso il nome la sonda), il paleoantropologo americano Donald Johanson. Se ve lo stavate chiedendo, “Dinkinesh” è solo un altro nome dato al fossile di Lucy.