“Mai dire blackout”, la nuova serie podcast de “La Verità” sui pericoli della transizione green

La transizione energetica è attualmente uno dei temi più importanti in campo politico, nell’era in cui la sicurezza energetica è sempre più difficile da garantire. Della transizione green e del mondo dell’energia in generale si occuperà “Mai dire blackout”, un podcast de “La Verità” curato da Sergio Giraldo, esperto del settore e firma autorevole del giornale. Il mondo può fare a meno di petrolio e gas? L’auto elettrica riuscirà a imporsi sul mercato? L’energia nucleare è un’opzione reale? Il podcast tenterà di rispondere e queste e molte altre domande. L’appuntamento settimanale parte domani, domenica 19 novembre, alle 8.

Ogni domenica dalle 8 del mattino sarà disponibile una nuova puntata sul sito de “La Verità”; dalle 10 su tutti i social e le maggiori piattaforme di streaming.