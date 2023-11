Maltempo Abruzzo: alberi caduti e danni nel Chietino

MeteoWeb

Notte di grande lavoro per i Vigili del Fuoco in provincia di Chieti dove le forti raffiche di vento hanno abbattuto alberi, danneggiato tetti e cornicioni. Tra Vasto e San Salvo sdiversi alberi caduti, alcuni anche su auto in sosta. A Vasto il vento ha danneggiato un’impalcatura ed è crollato un tratto di muretto della balconata orientale. Il Comune ha attivato il COC ed è stata disposta la chiusura del cimitero, della Villa Comunale e di tutti i parchi. A Chieti il vento ha completamente divelto il tetto di una casa disabitata.

