Maltempo Abruzzo: enorme masso si schianta contro auto a Scanno

Paura oggi a Scanno (L’Aquila): un masso si è staccato dalla parete del monte in località San Martino e si è schiantato un’auto parcheggiata a circa 50 metri dalle case. Il masso, di circa 150 metri cubi, ha completamente schiacciato la vettura ma non ha provocato ulteriori danni a persone o cose.

