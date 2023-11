Maltempo Abruzzo, masso cade su un’auto a Scanno: decisa l’evacuazione delle case

MeteoWeb

Per motivi di pubblica incolumità, è stato disposto con ordinanza comunale lo sgombero dei quattro abitanti che risiedono stabilmente nel condominio Le vallocchie, una palazzina di 12 appartamenti in via Pescara a Scanno (L’Aquila), dove ieri mattina attorno alle 9.30 un masso di circa 150 metri cubi si è staccato dal pendio del monte adiacente alla carreggiata ed è precipitato su un’auto parcheggiata sul ciglio della strada in località San Martino. L’enorme roccia ha arrestato la sua corsa sulla vettura, distruggendola completamente; fortunatamente a bordo non c’era nessuno. Circa 50 metri più in basso, si trova il condominio, abitato tutto l’anno da 4 persone – di cui un’anziana con disabilità – e saltuariamente da vacanzieri.

L’ordinanza del sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni, di chiusura della strada e di evacuazione degli abitanti è stata disposta sulla base della relazione del responsabile dell’Utc, con la quale sono stati riscontrati evidenti problemi di sicurezza lungo la via che ieri è stata interessata dallo smottamento del pendio, e su disposizione del comando provinciale dei Vigili del Fuoco dell’Aquila, che ritiene necessario disporre verifica e sopralluogo da parte di un tecnico abilitato per accertare il reale stato del fenomeno. Il divieto di transito sulla strada e di accesso alla palazzina permarrà fino a che non verranno effettuati i dovuti accertamenti.

Dal mese di marzo, operai erano a lavoro per la messa in sicurezza della parete rocciosa interessata dallo smottamento, con perforazioni per reti in aderenza e barriere paramassi, ma fortunatamente non erano a lavoro ieri mattina. “È stata davvero una tragedia sfiorata – ha affermato all’ANSA la proprietaria della vettura schiacciata dal masso – considerando che io avevo un appuntamento imminente per cui da lì a poco sarei salita in macchina. E poi mia sorella viene qui 3 o 4 volte al giorno con la figlia. In più, la strada è percorsa spesso da tutti gli scannesi che hanno casa più su, in zona Collitto. Non riesco ancora a credere di essere viva“.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: