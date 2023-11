Maltempo, AIPO: a Boretto il Po ha raggiunto i 3 metri

MeteoWeb

In queste ore il livello del fiume Po si è attestato, all’idrometro di Boretto (Reggio Emilia), attorno ai 3 metri sullo zero idrometrico, al di sotto della prima soglia di criticità (che inizia a quota 4,50 metri): lo ha reso noto l’Agenzia interregionale del fiume AIPO, confermando per i corsi d’acqua emiliani un’allerta idraulica arancione (livello 2 di criticità) per. In particolare si prevede “la propagazione di piene con occupazione delle aree golenali ed interessamento degli argini maestri“. I tecnici di AIPO “sono operativi sui corsi d’acqua di competenza dell’agenzia nelle azioni di monitoraggio, vigilanza ed eventuale pronto intervento, in stretto coordinamento con tutti gli enti dei sistemi di protezione civile“.

