Maltempo, al Sud Italia freddo invernale e vento impetuoso: in Puglia -10°C da ieri | LIVE

Il Sud Italia è colpito da forti venti settentrionali che stanno determinando un brusco calo delle temperature: la situazione meteo rispecchia perfettamente le previsioni delle scorse ore. Il cielo è pulito, sereno o poco nuvoloso, ma il clima è avverso a causa dei venti impetuosi, delle forti mareggiate sulle coste e dei grandi sbalzi termici tra il caldo di ieri e il freddo di oggi.

Il vento di tramontana soffia impetuoso in tutto il Sud: ha raggiunto 109km/h a Salitto Olevano, 104km/h al Monte Partenio, 91km/h ad Oliveto Citra, 88km/h a Messina, 85km/h al Monte Calvello, 84km/h a Morciano di Leuca, 81km/h a Montevergine, 78km/h a Monte Sant’Angelo e Santa Maria di Leuca, 77km/h a Postiglione, 76km/h a Brindisi, 74km/h a Crotone, Martina Franca e Baronissi, 71km/h a Tricase e Lequile, 69km/h a Montano Altilia, 68km/h a Frassineto e Fisciano, 66km/h a Mottola, 65km/h a Lecce, 64km/h a Salerno, 63km/h a Marina di Ginosa, 61km/h a Napoli e Gallipoli, 60km/h a Monteforte Irpino, 59km/h a Grottaglie e Bagheria, 58km/h ad Altamura, 57km/h a Vieste, 56km/h a Gioia del Colle, 55km/h a Anacapri, Brolo, Pace del Mela, 52km/h a Reggio Calabria, 50km/h a Bari e Barcellona Pozzo di Gotto.

Le temperature sono decisamente fredde: è il primo giorno dai connotati invernali, nonostante il cielo sereno. Ma dopo il tramonto il freddo si avvertirà in modo molto più pungente. Clamorosi gli sbalzi termici in Puglia, dove ieri pomeriggio avevamo valori diffusamente superiori ai +24°C e invece adesso in pieno giorno siamo fermi a +14°C a Bari, Taranto, Foggia, Barletta, Molfetta e Bisceglie, addirittura +13°C a Lecce e Brindisi e ancora +12°C a Tricase e Acquaviva delle Fonti, +11°C a Cassano delle Murge, Putignano, Cisternino e Locorotondo, +10°C a Martina Franca, Altamura, Noci e Mottola. Fa freddo anche nelle altre Regioni: abbiamo +19°C a Palermo e Messina, +18°C a Reggio Calabria, +16°C a Napoli e Catanzaro, +15°C a Salerno, Cosenza e Benevento, +13°C a Caserta, +12°C ad Avellino, +10°C a Matera. Non si tratta, ovviamente, di freddo eccezionale ma se consideriamo che sono temperature registrate alle 12:00, cioè nel momento più caldo della giornata, e per giunta con cielo completamente sereno, abbiamo contezza del fatto che per metà novembre si tratti di uno scenario decisamente rigido che si percepirà maggiormente dopo il tramonto, quando un po’ ovunque la colonnina di mercurio piomberà ad una cifra con la persistenza di forti venti settentrionali.

Questa situazione meteorologica è provocata da un’irruzione fredda che sta colpendo i Balcani, con l’Italia interessata soltanto di striscio: la Puglia è più esposta al freddo e ai forti venti proprio per la maggior vicinanza con i Balcani, mentre l’Anticiclone risale dalla Penisola Iberica e dal Marocco: da domani tornerà gradualmente ad inglobare anche l’Italia con temperature in aumento:

