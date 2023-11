Maltempo, notte drammatica in Calabria: alluvione a Corigliano-Rossano, strade sott’acqua | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Notte drammatica in Calabria, ed in particolare nel Cosentino, dove pesanti nubifragi hanno dato vita ad un’alluvione lampo che ha colpito l’area del Comune di Corigliano–Rossano. Una perturbazione di origine atlantica ha determinato nelle scorse ore forte maltempo, insistendo sulle regioni del Sud.

Diverse le strade sott’acqua nella zona di Rossano (foto e video a corredo dell’articolo), trasformatesi in fiumi in piena in alcuni tratti, con pesanti danni. Sono caduti oltre 100 mm in circa 2 ore. Numerose le segnalazioni di strade e scantinati allagati a causa della ingente quantità di acqua caduta in poche decine di minuti. Tra i sottopassi impercorribili ed le strade intransitabili Viale dei Normanni, Via XX settembre, Ponte Margherita ed altri. Le squadre del Comune di Rossano sono al lavoro per mitigare i disagi, individuare tombini saltati, favorire il deflusso dell’acqua, segnalare pericoli, liberare le strade da auto in panne. Una vettura è rimata bloccata in uno dei sottopassi ed è stata recuperata. Le squadre di volontari stanno monitorando i torrenti ed è stata attivata anche la Croce Rossa per ulteriori emergenze causate dalla difficoltà di circolazione o altro.

Alluvione in Calabria, le immagini da Rossano

Alluvione a Rossano, strade come fiumi

