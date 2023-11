Maltempo Basilicata, vento forte nel Potentino: disagi e alberi abbattuti | FOTO

MeteoWeb

Quaranta Vigili del Fuoco sono stati impegnati oggi a Potenza e in altri dieci Comuni della provincia dopo i danni provocati in particolare dal forte vento che soffia nel Potentino dalla notte scorsa. Utilizzando anche cinque autopompe, i Vigili del Fuoco hanno lavorato ore a Rionero in Vulture, San Chirico Nuovo, Palazzo San Gervasio, San Fele, Venosa, Lauria, Melfi, Rapolla, Roccanova e Castelluccio Inferiore, oltre che nel capoluogo. Diversi alberi caduti a Potenza. A Lauria, le forti raffiche di vento hanno abbattuto un albero che, cadendo, ha distrutto due macchine che erano parcheggiate nell’area sottostante. Data la precarietà di altri alberi nella stessa zona, si è reso necessario il taglio da parte dei Vigili del Fuoco. La zona già in altre occasioni è stata oggetto di cadute di alberi. Pochi mesi fa, anche presso la villa comunale del rione superiore, rami pericolosi furono tagliati.

Un intervento di soccorso è stato necessario anche nel bosco di Castelsaraceno, dopo che un uomo si era perso mentre era con alcuni amici alla ricerca di castagne. L’uomo ha perso l’orientamento e non riusciva a trovare la strada del ritorno. Ha allertato lui stesso i soccorsi ed è stato ritrovato nel giro di un’ora.

