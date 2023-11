Maltempo Belgio: allarme alluvioni nelle Fiandre occidentali

MeteoWeb

È allerta meteo in Belgio, dove nella regione delle Fiandre Occidentali non è escluso il rischio di alluvioni. il Royal Meteorological Institute, l’istituto meteorologico nazionale, ha emesso un codice giallo che vuol dire piogge intense o pioggia estesa e continua. Nei villaggi di Woumen e Merkem, circa 25 case sono state evacuate preventivamente a scopo precauzionale. I servizi di emergenza tentano da giorni di evacuare le acque verso il mare, ma le forti piogge di martedì 14 novembre hanno fatto superare ancora una volta la soglia di allerta in diverse località del Westhoek. In queste circostanze e considerate le ulteriori piogge attese, ieri pomeriggio l’unità di crisi della provincia delle Fiandre Occidentali ha deciso di preparare l’evacuazione.

Sul versante delle Fiandre Orientali, dove il Lys ha superato la soglia di allerta, la governatrice Carina Van Cauter ha dichiarato il piano provinciale di catastrofe. Ai cittadini viene chiesto di evitare spostamenti non essenziali in caso di forti piogge.