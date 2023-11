Maltempo in Belgio: tornano alla luce proiettili della I Guerra Mondiale

MeteoWeb

Dopo forti piogge, nel Belgio meridionale sono riaffiorati resti risalenti alla I Guerra Mondiale, rimasti sepolti per quasi un secolo. La polizia ha invitato i residenti nella zona intorno a Ypres, nelle Fiandre occidentali, a prestare attenzione. “L’acqua abbondante e il terreno fradicio stanno portando in superficie nuovi proiettili,” hanno riferito venerdì scorso le forze dell’ordine fiamminghe sulla loro pagina Facebook. “Anche dopo più di cento anni rappresentano ancora un pericolo!“. Insieme a questo avvertimento, è stata pubblicata una foto che mostra una ventina di proiettili.

Il Belgio, come il Pas-de-Calais in Francia, è stato colpito da forti temporali negli ultimi giorni. Queste improvvise precipitazioni hanno inzuppato profondamente il terreno, rendendolo meno compatto, al punto da riportare alla luce numerosi oggetti sepolti. Diversi ritrovamenti di questo tipo sono stati “segnalati in diversi luoghi della regione” di Ypres, ha detto il portavoce della polizia locale Glenn Verdru al quotidiano HLN.