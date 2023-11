Maltempo Brasile: aumentano le vittime a San Paolo

MeteoWeb

Sono salite a sei le vittime provvisorie delle forti piogge che ieri si sono abbattute sullo Stato di San Paolo, in Brasile: due dei decessi registrati finora sono avvenuti nel capoluogo in seguito alla caduta di un albero sul veicolo in cui si trovavano. Alcuni quartieri della più grande e popolosa città del Brasile, soprattutto nelle regioni sud e ovest, sono senza elettricità da ormai 20 ore e non ci sono previsioni su quando verrà ripristinata. Nelle zone interessate si registra anche l’interruzione di internet, telefono e persino della fornitura di acqua. Stamani l’interruzione di corrente ha compromesso il funzionamento dei semafori e le strade in molti punti erano coperte da alberi caduti, a seguito di grandinate e raffiche di vento di oltre 100 chilometri orari. Le difese civili di tutto lo Stato e i Vigili del Fuoco hanno registrato più di 2.000 chiamate in 40 comuni.