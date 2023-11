Maltempo in Brasile: vento a oltre 150 km/h, 3 morti nello Stato di San Paolo

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito lo Stato di San Paolo, in Brasile, causando finora 3 vittime, come riportato in un rapporto provvisorio della Protezione Civile. Uno dei decessi è stato registrato nella regione di Limeira, dove un muro è crollato a causa del maltempo. Un’altra vittima è stata segnalata nella città di Osasco, dove il crollo di un muro provocato dalla caduta di un albero ha portato alla morte di un giovane di 21 anni. L’incidente è avvenuto mentre stava camminando lungo il viale Luis Rink. La terza vittima è stata registrata a Santo André, in seguito al crollo di un muro di un edificio.

Secondo quanto riportato dalla Protezione Civile, le raffiche di vento hanno raggiunto la velocità impressionante di 151 km/h nella regione di Santos, dove si trova il più grande porto del Sud America. Complessivamente, nella metropoli di San Paolo e nella sua regione metropolitana, sono stati segnalati ben 120 alberi crollati a causa delle condizioni meteorologiche avverse.