Maltempo Brasile: nuovo ciclone extratropicale colpisce Santa Catarina

Santa Catarina, Stato brasiliano situato nella regione meridionale del Paese, affronta un nuovo ciclone extratropicale. Questo fenomeno è stato causato dall’arrivo di un fronte freddo che ha portato con sé tempeste e forti venti, provocando gravi problemi nella zona. La situazione è così critica che 4 città sono state dichiarate in stato di calamità, e ben 20 autostrade sono state completamente o parzialmente bloccate dall’acqua, come segnalato dalla polizia stradale.

Le città di Jardinópolis, Quilombo e São Domingos hanno subito allagamenti a seguito di un rapido aumento dei livelli dei fiumi. Questi eventi sono il risultato delle intense precipitazioni che hanno colpito lo Stato, causando danni significativi all’agricoltura, al commercio e alla vita dei cittadini.

Questo non è il primo caso di ciclone extratropicale che ha colpito la regione. Anche a settembre Santa Catarina è stata parzialmente colpita da un evento simile, il quale ha causato almeno 50 morti e numerose persone risultano ancora disperse nello Stato confinante di Rio Grande do Sul. La situazione meteo sta mettendo a dura prova la capacità di risposta delle autorità locali e richiede un’immediata assistenza e intervento per mitigare i danni e garantire la sicurezza della popolazione.