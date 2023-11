Maltempo Brasile: a San Paolo blackout per 2,1 milioni di utenti

MeteoWeb

Le intense piogge torrenziali e i forti venti che hanno colpito la città brasiliana di San Paolo hanno causato gravi danni alla rete elettrica della principale città dell’America Latina, risultando in un’improvvisa interruzione dell’energia elettrica per 2,1 milioni di utenti. L’azienda responsabile del servizio elettrico ha reso noto che i suoi tecnici sono al lavoro ininterrottamente per ripristinare l’erogazione di energia.

Un comunicato ufficiale riferisce che da venerdì scorso, ben 2,1 milioni di utenti sono stati colpiti da questo blackout, ma, un milione di essi ha già visto il ripristino del servizio elettrico. L’azienda sta procedendo con attenzione graduale, dando priorità ai casi più critici, come quelli che coinvolgono servizi essenziali. A causa della complessità delle riparazioni e della necessità di ricostruire alcune sezioni della rete, con la sostituzione di cavi, pali e trasformatori, è stato annunciato che alcuni utenti potrebbero dover attendere più a lungo. Si prevede che la maggior parte degli utenti interessati dovrebbe vedere il ripristino del servizio entro martedì. L’azienda ha mobilitato tutte le sue risorse, inclusi i team del call center e le operazioni sul campo, incrementando notevolmente il numero di tecnici impegnati nella riparazione.

Le squadre di emergenza hanno lavorato incessantemente durante la notte e la mattina per effettuare le riparazioni necessarie e continueranno a farlo per accelerare il più possibile il ripristino dell’energia elettrica per tutti gli utenti colpiti.