Maltempo Calabria: freddo, pioggia e vento nella regione, forte mareggiata a Nocera Terinese

MeteoWeb

Questa mattina la Calabria è stata colpita da pioggia e vento accompagnati da un calo delle temperature, in particolare nella zona del Cosentino: i cittadini si sono svegliati sotto un cielo grigio, mentre pioggia e vento hanno colpito principalmente la fascia tirrenica. Nella provincia di Cosenza sono stati segnalati allagamenti a causa delle precipitazioni, soprattutto lungo la costa del Tirreno cosentino. Nel Catanzarese, a Nocera Terinese, una mareggiata ha minacciato le abitazioni.

Anche a Catanzaro città e nelle aree costiere, si sono registrati venti più intensi e temperature più fredde. La situazione meteorologica sembra destinata a peggiorare nel Cosentino, con la previsione di temporali anche in serata. Gli abitanti della zona sono chiamati a prestare attenzione e ad adottare le misure necessarie per proteggersi dagli effetti del maltempo.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: