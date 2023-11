Domenica di maltempo al Centro-Sud: tornado a Capena, piogge intense in Campania | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

È stata una domenica pomeriggio di maltempo su parte del Centro-Sud, mentre in questo momento piogge e temporali interessando parti della Campania centrale e meridionale e parti della Puglia centrale, tra le province di Bari, Brindisi e Taranto, ma anche in maniera sparsa sulla Calabria tirrenica e al confine con la Basilicata. Forti temporali sono attivi anche nel Golfo di Salerno e puntano verso la terraferma, in direzione dell’area di Agropoli.

Il fenomeno più rilevante del pomeriggio è avvenuto nel Lazio, con la formazione di un tornado a Capena, a nord di Roma. Le immagini a corredo dell’articolo sono davvero suggestive: mostrano il vortice ruotare nel cielo e sollevare anche qualche detrito, segno che ci sono stati almeno danni minimi. Nel Lazio, spiccano i 20mm di pioggia caduti nel pomeriggio a Borgo Santa Maria, frazione di Latina, 19mm a Lenola, 16mm a Campodimele, 14mm a Priverno, tutte località in provincia di Latina.

Tornado a Capena, a nord di Roma

Piogge più abbondanti in Campania, con picchi di 50mm nel Salernitano. Tra i dati pluviometrici più rilevanti finora nella regione, segnaliamo: 50mm a Palomonte, 48mm a Campagna, 47mm a Pannarano, 38mm a Ospedaletto d’Alpinolo, 37mm a Salitto Olevano, 35mm a Montevergine, 34mm a Sant’Angelo a Fasanella, 24mm nel Parco Nazionale del Vesuvio e 23mm a Napoli, zona porto.

Segnaliamo anche 26mm a Soveria Mannelli, nel Catanzarese, e 23mm a Catanzaro.

Il maltempo proseguirà anche nella notte e nelle prime ore di domattina all’estremo Sud, in Calabria meridionale e Sicilia nordorientale, tra l’Aspromonte, lo Stretto di Messina e la fascia tirrenica del Messinese, su Peloritani e Nebrodi.

