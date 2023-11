Maltempo, danni e disagi per il forte vento tra Campania, Basilicata e Puglia

MeteoWeb

Danni e disagi sono stati registrati tra Campania, Basilicata e Puglia per il maltempo. Ieri notte sono stati oltre una trentina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in provincia di Foggia a causa del forte vento che ha provocato caduta di alberi e cedimenti di guaine degli stabili. Gli interventi maggiori sono stati effettuati sui Monti Dauni. Criticità per la circolazione sulla strada provinciale 130 Alberona-Lucera per la caduta di un albero e di un palo del telefono. Difficoltà anche sulla provinciale 130 Alberona-Volturino invasa da detriti e rami.

A causa del forte vento in Basilicata sono caduti diversi alberi e pali dell’illuminazione pubblica. Numerosi sono gli interventi conclusi e quelli ancora in corso da parte dei Vigili del fuoco, in particolare nella città di Potenza e nella zona del Vulture-Melfese.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nell’intero Sannio. A creare maggiori problemi, al momento, sono stati gli alberi caduti sulle strade cittadine di Benevento e che in alcuni casi hanno travolto e abbattuto anche fili elettrici. In città gli alberi sono caduti in particolare via Pacevecchia e via Monte delle Guardie dove un grosso pino ha ostruito totalmente la carreggiata ed ha provocato un’interruzione elettrica in tutta la zona.

