Maltempo Emilia Romagna, allerta per i fiumi: oltre la soglia rossa il Trebbia a Bobbio e il Cedra a Selvanizza

Forti piogge e forti raffiche di vento sferzano anche l’Emilia Romagna a causa di questa nuova potente perturbazione in atto al Nord. Più colpita dalle piogge la zona dell’Appennino piacentino-parmense, con picchi di oltre 120mm finora. Si ingrossano, dunque, i livelli dei fiumi, già elevati dopo le piogge degli ultimi giorni. Per quanto riguarda il bacino piacentino, soglia arancione ampiamente superata per il torrente Aveto a Salsominore: misura 5 metri e 35cm, oltre un metro sopra la soglia arancione, ed è in aumento, segnala la pagina Facebook “Emilia Romagna Meteo”, fornendo i dati relativi ai corsi d’acqua. Soglia gialla per il torrente Aveto a Cabanne, con 1 metro e 52cm, livello in calo dopo aver toccato la soglia arancione con 1,88 metri. Il Trebbia a Bobbio ha superato la soglia di allerta rossa.

Per quanto riguarda il bacino parmense, soglia rossa per il torrente Cedra a Selvanizza, con 4 metri e 7cm. Soglia arancione superata per il fiume Taro a Pradella con 3 metri e 36cm (soglia rossa posta a 4,3 metri). Soglia gialla superata per il fiume Taro a Ostia Parmense con 3 metri e 34cm (soglia arancione posta a 3,6 metri). Soglia gialla ampiamente superata per il torrente Parma a Corniglio con 2 metri e 88cm (soglia arancione posta a 3,2 metri).

Infine, per quanto riguarda il bacino modenese, soglia gialla superata per il torrente Scoltenna a Fiumalbo con 1 metro e 37cm (soglia arancione posta a 1,7 metri).

Segnalato, inoltre, il raggiungimento della soglia arancione per il fiume Reno a Pracchia (Pistoia).

Attenzione alle prossime ore: continuerà a piovere, massima attenzione alle piene dei fiumi.

