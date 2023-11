Maltempo Emilia Romagna, piena del Secchia: restano chiusi due ponti nel Modenese

MeteoWeb

A seguito dell’allerta meteo arancione per criticità idraulica confermata per l’area di Modena anche per la giornata di domani – con le piogge di questi giorni sui bacini montani che determinano il perdurare della piena del fiume Secchia – rimangono chiusi per motivi precauzionali, anche durante la notte, il Ponte Alto a Modena e il Ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera. I due ponti, che erano stati chiusi questa mattina intorno alle 10.30, “verranno riaperti alla circolazione non appena il fiume sarà sceso sotto soglia 2, che corrisponde a 8 metri a Ponte Alto: il colmo di piena di 9,27 metri è stato registrato intorno alle 17 e il deflusso avviene lentamente”, spiega il Comune di Modena in una nota,

Nel monitoraggio e nel controllo degli argini sono impegnati i tecnici comunali, provinciali e di Aipo, i volontari della Protezione Civile e, nel presidio della viabilità, gli operatori della Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al COC, il Centro Operativo Comunale. Per la Protezione Civile, è attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

