Maltempo Emilia Romagna, prosegue il monitoraggio: situazione più complessa nel Parmense e nel Piacentino

Continua, in Emilia Romagna, il monitoraggio della situazione del maltempo da parte della Protezione Civile, in raccordo con le Prefetture, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine. Il Vicepresidente della Regione Irene Priolo ha fatto un sopralluogo a Castel Bolognese (Ravenna) e ha tracciato un bilancio dei problemi provocati dal maltempo. Nel Bolognese, all’altezza di Budrio e Molinella, dalle 8.10 di stamani ha avuto avvio l’esondazione controllata per sfioro dell’Idice, grazie ai lavori fatti in precedenza: posa di telonature, realizzazione di arginature provisionali e creazione di una vasca di dissipazione. Tutta la fuoriuscita (con punte di circa 8 metri cubi d’acqua al secondo) è stata raccolta, come progettato, dal canale Corla, della Bonifica renana. Situazione più critica nell’Imolese, dove si sono verificate criticità circoscritte per la piena del Santerno: in città (all’altezza dell’autodromo a causa della rottura di un muretto) e a Casalfiumanese (zona industriale).

Nel Ravennate, soprattutto nella zona di Riolo, ci sono state case allagate a causa di ruscellamenti sui versanti. Accumuli di legname a valle dei ponti; danni di piccola entità sulle colline, nessun dissesto significativo. Piccoli allagamenti anche nella zona di San Prospero, e nell’ex cava, a causa del Santerno.

Sull’Appennino modenese, smottamenti a Montecreto e Riolunato: sono intervenuti i Comuni. Criticità sul crinale dell’Appennino reggiano, dove si sono manifestati ruscellamenti a Ventasso, Villa Minozzo e Toano.

La situazione più complessa è nel Parmense, con ruscellamenti e smottamenti sul crinale (isolata la frazione Libbia di Sopra, Bedonia), e nel Piacentino, dove sulla Statale 45 sono caduti dei massi tra Bobbio e Marsaglia: in corso i lavori di ripristino. In difficoltà anche la viabilità comunale, a causa del dissesto (zona Farini); si è verificato un grosso danno alla briglia del Nure.

Piena record del Santerno

“Non si sono registrate rotture degli argini, ma la forte pioggia caduta in Toscana e nella nostra valle, che si è riversata nel Santerno, ha portato una piena superiore a quella di maggio e a quella del 2014“, anche se ora “la situazione sta tornando alla normalità”. Questo il bilancio del sindaco di Imola, Marco Panieri, per quanto riguarda la piena del Santerno, che nella notte e nelle prime ore del mattino è esondato in alcuni punti. Tra i diversi episodi registrati, si segnala quello che ha riguardato l’Autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’, dove – spiega il Comune – “una parte del paddock 2 e l’area annessa al Centro medico è stata invasa da almeno un metro di acqua, in quanto si sono rotti in alcuni punti i pannelli di recinzione“. Questo, peraltro, “ha consentito di fare dell’ampio spazio vuoto del paddock 2 una cassa di espansione che ha evitato che una maggiore quantità di acqua tracimasse su via Graziadei e su via Tiro a Segno”. L’acqua “si è concentrata in particolare in un punto dove è presente una cabina che fornisce energia elettrica alla zona di via Santerno e zona Rivazza, per cui circa 120 famiglie sono rimaste senza la corrente elettrica”, che poi è stata ripristinata alle 14.

Quanto alla ragazza che è stata recuperata proprio nella zona dell’ospedale dell’Autodromo, in giornata i Vigili del Fuoco hanno precisato che non ha avuto bisogno di cure mediche.

Qualche danno, comunque non paragonabile a quelli dello scorso maggio, si è registrato anche nella piscina comunale, in particolare “nella sala macchine”. Al momento, commenta Panieri, “la situazione è sotto controllo, la viabilità è tornata tutta alla normalità e anche le 120 famiglie della zona Rivazza e via Santerno hanno riavuto la corrente elettrica”. Questo, aggiunge, “grazie al gioco di squadra fra tutte le forze in campo: la macchina operativa si è mossa in modo puntuale e preciso, a partire dalle 20 di ieri sera, ed è ancora in attività per continuare a monitorare la situazione, sempre in stretto raccordo con la Regione, la Protezione Civile, le Forze dell’ordine, i Vigili del Fuoco, il servizio di Protezione Civile del Comune, i volontari di Protezione Civile e la Polizia locale. A tutti loro va il mio ringraziamento”.

Da parte sua, il primo cittadino ha avuto, “a partire da questa notte e nel corso della mattinata, numerosi contatti con il Presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha voluto essere costantemente informato sulla situazione del territorio imolese assieme alla direttrice della Protezione Civile regionale Rita Nicolini”. Il sindaco si è inoltre confrontato “con diversi assessori regionali e con i sindaci dei Comuni attraversati dal fiume Santerno, con quelli del ConAmi e con il sindaco di Ravenna“, oltre ad incontrare in mattinata, in Autodromo, “il viceministro a Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami, al quale ha illustrato il progetto di rafforzamento del muro esterno del paddock inoltrato alla struttura commissariale e ha accennato all’ipotesi di un progetto di potenziamento delle casse di espansione, per il quale si è avviato il confronto con la Regione”. Infine, nel primo pomeriggio Panieri “ha sorvolato, a bordo di un elicottero dei Vigili del Fuoco, tutta l’area del Santerno nel territorio comunale, per vedere i luoghi più colpiti”.

Maltempo: 361 interventi dei Vigili del Fuoco in Emilia Romagna

A causa del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna a partire da ieri sera, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato su tutto il territorio regionale per svolgere interventi per rimuovere piante e rami che impedivano la circolazione e che hanno interdetto linee elettriche. Interventi anche per svuotamenti di locali allagati ed elementi pericolanti da edifici. In via Porrettana, in provincia di Bologna, squadre del Comando sono intervenute per una frana. Attualmente gli interventi svolti sono 361: 76 a Bologna, 19 Parma, 47 Ravenna, 82 Forlì-Cesena, 4 Piacenza, 14 Reggio Emilia, 21 Ferrara, 58 Rimini e 40 in provincia di Modena.

