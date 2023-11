Maltempo Emilia Romagna: il torrente Enza a rischio esondazione nel Reggiano, blackout nelle zone di montagna

MeteoWeb

Fiato sospeso nel Reggiano, tra val d’Enza e Appennino, a causa del maltempo intenso e persistente. E’ stato riaperto d’urgenza il Coc a Canossa per monitorare il fiume Enza che alle 18.45 ha superato il livello di guardia a Cedogno (così come a Selvanizza ha oltrepassato la soglia 3), al confine fra Reggiano e Parmense. Carabinieri e Polizia locale dalle 21 sono in presidio alla traversa di Cerezzola di Canossa, sulla SP513R – importante arteria di collegamento tra Appennino Reggiano, val d’Enza e provincia di Parma – che potrebbe essere chiusa da un momento all’altro per il rischio esondazione dell’Enza. A mezzanotte è prevista una riunione sul posto tra il coordinamento prefettizio e il sindaco Luca Bolondi.

“A seguito delle ultime riunioni sulle condizioni metereologiche delle prossime ore e sullo stato dei corsi d’acqua, si prevedono criticità soprattutto rispetto ai livelli idrici dell’Enza, che nel corso della notte potrebbero superare il livello di allarme a Sorbolo. Dalle 18.00 è aperta la sala crisi provinciale nella sede della nostra Protezione Civile e sono previste altre due riunioni nel corso di questa notte per tenere monitorati i fenomeni e sorvegliare, oltre l’Enza, anche il Taro“. Lo ha dichiarato, tramite il suo profilo Facebook, il sindaco di Parma, Michele Guerra. “Le nostre squadre saranno presenti in entrambe le aree, ma vi raccomandiamo di seguire, come nei giorni scorsi, le opportune misure cautelative e di mantenervi aggiornati sull’andamento della situazione tramite i canali istituzionali, le pagine social e i media – ha concluso -. Per l’allerta in corso, anche domani rimarranno chiusi il Parco Ducale e la Cittadella”.

Il sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari, ha comunicato, tramite la sua pagina Facebook, che ci saranno aggiornamenti in merito alla piena prevista del torrente Enza. “Sarà necessario tenere monitorata la situazione tutta la notte”, ha scritto il primo cittadino, ricordando come nelle ore successive alla mezzanotte, all’arrivo della piena, dovrebbe chiudere il ponte di Sorbolo.

Il Comune di Fornovo, in provincia di Parma, ha confermato l’allerta arancione per criticità idrogeologica, idraulica e forti venti, che proseguirà fino alla mezzanotte di domani. Il Centro operativo comunale è stato riaperto, con funzione di monitoraggio del livello dei fiumi, in relazione alle intense piogge sul crinale appenninico. In via precauzionale, l’amministrazione comunale ha fatto sapere di aver chiuso il ponte di Oriano e il parcheggio “greto Taro” e ha raccomandato alla cittadinanza la massima prudenza negli spostamenti.

Niente tregua neppure in Appennino dove il fiume Secchia ha gonfiato la propria portata d’acqua, oscillando per tutta la giornata sopra e sotto la soglia di rischio. Preallarme a Lugo di Baiso, già mesi fa interessato da un’alluvione che ha causato frane e smottamenti danneggiando attività commerciali e abitazioni. Alle 19 sono dovuti intervenire Carabinieri e tecnici di Anas sulla ex SS3 a Collagna di Ventasso dove un corso d’acqua nei pressi dell’acquedotto della Gabellina, si è riversato in strada come una cascata, allagando tutta la carreggiata dove sono finiti anche diversi detriti. Piccoli smottamenti anche a Villa Minozzo, Busana e Valico del Cerreto. Chiusa la Gatta-Pianello lungo il Secchia e sbarrati i collegamenti che da Civago portano ai rifugi San Leonardo e dell’Abetina Reale raggiungibili solo con mezzi fuoristrada; qui il Dolo ha inondato due ponti sulle forestali. Allagate anche le strade per Monteorsaro, Morsiano e Pianvallese.

Blackout in diverse zone e abitazioni della montagna; saltata la cabina elettrica della seggiovia di Febbio e nel comune di Toano dove un albero è caduto su alcuni tralicci. Disagi anche per le telecomunicazioni a causa del forte vento che ha raggiunto raffiche fino a 119km/h a Ramiseto.

