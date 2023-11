Maltempo Emilia Romagna, raffiche di vento fino a 90km/h: danni in provincia di Forlì-Cesena

MeteoWeb

Un forte maltempo ha colpito anche l’Emilia Romagna oggi. In particolare, la provincia di Forlì-Cesena è stata sferzata da raffiche di vento fino ad 80-90km/h, che hanno costretto i Vigili del Fuoco a realizzare un centinaio di interventi. Dalla mattina, le squadre hanno operato per spostare alberi e piante cadute che hanno ostruito la circolazione o danneggiato cavi elettrici o del telefono. Diverse anche le vetture coinvolte dalla caduta di rami mentre a Cesena, in via Murri, una pianta è crollata contro una abitazione e a Forlì una squadra ha operato per mettere in sicurezza un cantiere edile danneggiato dal vento in via Monnet. A Roncofreddo, una squadra ha operato per mettere in sicurezza un capannone agricolo con il tetto divelto dal vento. Numerosi, infine, interventi per mettere in sicurezza anche insegne e pali dell’illuminazione danneggiati.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: