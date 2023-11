Maltempo Umbria: frane e alberi caduti, esonda di nuovo il torrente Tescio | FOTO

MeteoWeb

È nuovamente esondato a causa del maltempo il torrente Tescio in Umbria, determinando criticità nella zona di Assisi e frane nelle aree di Pian della Pieve e del Bosco di San Francesco. I vigili del fuoco di Perugia hanno circoscritto le zone di emergenza: sono i comuni di Perugia, Assisi, Foligno, Todi, Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Spoleto, Giano dell’Umbria, Città della Pieve. La maggior parte delle richieste di intervento giunte ai pompieri riguarda piante cadute e pericolanti.

