Maltempo, fiume Po: graduale decremento dei colmi di piena al Delta

Sul fiume Po, nella parte terminale e deltizia, sono in transito e graduale decremento i colmi di piena; i valori rimarranno ancora sopra la soglia 1 di criticità (colore giallo – ordinaria) nell’arco delle prossime 24 – 36 ore a Pontelagoscuro e nei rami del Delta, per poi discendere: lo ha reso noto Aipo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Lungo il Po di Goro si registrano valori leggermente superiori, con alcuni cm al di sopra della soglia 2 (criticità moderata – colore arancione), che andranno a loro volta calando nelle prossime 24-36 ore. Nella restante parte del fiume Po i livelli sono generalmente in calo e inferiori alla prima soglia di criticità (colore verde – criticità assente).

