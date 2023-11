Maltempo, notte di paura per i fiumi in Emilia-Romagna: osservati speciali Enza, Santerno e Senio

MeteoWeb

E’ stata una notte di paura in Emilia–Romagna, per il transito delle piene di alcuni fiumi che hanno mobilitato la protezione civile. Non ci sono state esondazioni significative e, con l’attenuarsi della pioggia e il ritorno del bel tempo, i livelli idrometrici stanno tornando sotto il livello di guardia. I fiumi che hanno superato la soglia rossa nel corso della notte sono stati l’Enza a Sant’Ilario (Reggio Emilia), il Santerno e il Senio sull’Appennino romagnolo. Sotto osservazione anche gli altri fiumi esondati a maggio in Romagna, ma che non hanno superato la soglia gialla o quella arancione.

L’allerta di protezione civile rimane in vigore su quasi tutta la regione anche se la situazione meteo è in miglioramento.

