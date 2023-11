Maltempo Foggia: albero crolla su auto in transito ad Ordona

MeteoWeb

Numerosi i disagi e i danni causati in provincia di Foggia dal forte vento, che da ieri notte sta colpendo gran parte del territorio. A causa delle intense raffiche, un albero è crollato sopra un’automobile in transito ad Ordona, nel Foggiano. Per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Oltre una ventina gli interventi dei Vigili del Fuoco effettuati soprattutto sulle zone dei Monti Dauni dove le raffiche di vento hanno abbattuto diversi alberi e danneggiato le guaine di alcuni tetti.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: