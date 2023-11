Maltempo, forti piogge in Germania: parti del fiume Reno chiuse alla navigazione

MeteoWeb

Parti del fiume Reno nel Sud della Germania sono attualmente soggette a chiusura alla navigazione a causa dell’incremento del livello dell’acqua provocato dalle intense precipitazioni di questa settimana. La notizia è stata resa nota dalle autorità tedesche, in particolare dall’agenzia per la navigazione interna WSA. La navigazione sul tratto del Reno nei pressi di Maxau, nel Sud della Germania, è stata interrotta a partire dalla notte di mercoledì. Il livello elevato dell’acqua ha determinato una limitazione di spazio per le imbarcazioni sotto i ponti, impedendo alle navi di procedere in direzione della Svizzera.

Sebbene si osservi una diminuzione del livello dell’acqua, un portavoce della WSA ha dichiarato che la riapertura del fiume potrebbe verificarsi già nella giornata odierna. Tuttavia, ha sottolineato che le intense precipitazioni di questa settimana indicano che l’autunno non sta avanzando così rapidamente come sperato, rendendo difficile prevedere con precisione il momento della riapertura. Va precisato che le sezioni centrali e settentrionali del fiume rimangono aperte alla navigazione.

Il Reno riveste un ruolo cruciale come via navigabile per il trasporto di materie prime, tra cui minerali, carbone, cereali, mangimi per animali e prodotti petroliferi come il gasolio da riscaldamento. È importante notare che negli ultimi anni il fiume tedesco ha sperimentato frequentemente bassi livelli dell’acqua a causa di stagioni estive insolitamente secche.