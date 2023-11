Maltempo Francia, grave alluvione nel nord: diversi feriti e scuole chiuse | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Diverse città del nord della Francia sono alle prese con gravi inondazioni dopo forti piogge. Alcune strade sono accessibili solo in barca. I fiumi Aa e Liane sono straripati nella regione del Pas-de-Calais, mandando molte località sott’acqua. 1.500 Vigili del Fuoco sono stati dispiegati in risposta al disastro. Le immagini a corredo dell’articolo ricordano molto quello che ha appena vissuto la Toscana.

Il Ministro degli Interni Gérald Darmanin afferma che sette persone sono rimaste ferite a causa dell’alluvione. Il traffico stradale è paralizzato in molti luoghi e le scuole sono chiuse nelle zone colpite dalle inondazioni. C’è un’allerta rossa per pericolo inondazioni nelle zone e le autorità fluviali descrivono le inondazioni come eccezionali.

Ieri, anche la regione di Ypres e Roeselare, nel Sud-Ovest del Belgio, è stata colpita dal maltempo, con l’acqua che ha invaso diverse località, trasformando le strade in vere e propri fiumi.

Maltempo Francia, allagamenti per la piena del Liane a Hesdigneul-lès-Boulogne

Maltempo Francia, uomo bloccato in auto trascinata dalle inondazioni a Tubersent

Francia, l'esondazione del fiume Liane a Saint-Léonard