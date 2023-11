Maltempo senza sosta in Francia: record storico di pioggia in 26 giorni

MeteoWeb

Mentre diversi dipartimenti sono colpiti da inondazioni o inondazioni significative, Météo France ha annunciato che la Francia ha registrato una quantità di pioggia record. In 26 giorni, tra il 18 ottobre e il 12 novembre, sono stati registrati 215,4 mm. “Dobbiamo risalire al 1993 per osservare una quantità cumulativa di 196,9 mm tra il 21 settembre e il 16 ottobre,” sottolinea il servizio meteo nazionale. Il Paese è interessato da “un susseguirsi di piogge quasi continue” dalla metà di ottobre. Il “colpevole” è corrente atmosferica sopra l’Oceano Atlantico che domina attualmente e soffia da Ovest a Est, verso la Francia. “Funge come un’autostrada per le perturbazioni che possono circolare liberamente,” aggiunge Météo France.

Non tutte le regioni, però, sono colpite allo stesso modo. Alcune zone sono poco interessate dalle piogge, come il litorale mediterraneo o il Nord/Est della Corsica. Nei prossimi giorni la situazione non dovrebbe necessariamente migliorare poiché, dopo una breve tregua prevista mercoledì, giovedì è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione dall’Oceano Atlantico, seguita da un nuovo periodo piovoso nel fine settimana.