Maltempo e freddo, torna la neve sull’Appennino | FOTO

Una saccatura di origine atlantica ha raggiunto il nostro Paese apportando un generale peggioramento delle condizioni meteo, in particolare al Centro/Sud. Precipitazioni e calo delle temperature hanno riportato la neve sull’Appennino settentrionale, fin sui 1500/1600 metri. I fiocchi sono caduti anche nelle regioni alpine e prealpine, con accumuli di alcune decine di cm in alcuni punti. Per quanto riguarda Appennino settentrionale e centrale, gli accumuli sono di pochi cm.

