Maltempo Friuli Venezia Giulia: esondato il Rio Canale ad Avasinis e il torrente Palar ad Alesso, decine di case allagate

Sono state 2.164 le chiamate giunte da ieri e nella notte al numero unico di emergenza 112 in Friuli Venezia Giulia, durante l’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione civile. Nella notte, dalla mezzanotte alle 06:30, sono arrivate altre 294 telefonate per segnalare problemi legati al Maltempo. Il picco si è registrato tra le 23 e la mezzanotte con 216 chiamate ricevute. Fra le maggiori criticità segnalate, lo straripamento del Rio Canale ad Avasinis e del torrente Palar ad Alesso, sempre nel comune di Trasaghis, con decine di case allagate. Case allagate anche a Ragogna e a Gemona. Una persona è rimasta bloccata nell’autovettura a Sompcornino, comune di Forgaria nel Friuli, a seguito di un guasto dovuto all’allagamento del vano motore. Segnalate, inoltre, due frane sulla pontebbana Ss13 nel comune di Tarvisio e sulla Sp22, Val Cosa, a Clauzetto. I vigili del fuoco di Gorizia a ridosso dell’argine del fiume Isonzo hanno recuperato, in condizioni proibitive, un cinquantenne in ipotermia, che era stato dato per disperso.

In vigore l’allerta rossa per il fiume Tagliamento nella zona idrografica Vene-G, che comprende il Livenza, il Lemene e il Tagliamento nelle province di Venezia e Treviso. Il livello del fiume, infatti, si è alzato nel corso delle notte e questa mattina la Protezione Civile ha ritenuto necessario innalzare il livello di allerta per il fiume. Resta alto anche quello del Livenza a Torre di Mosto (Venezia), l’allerta rimane arancione. Cresce il livello del Piave nel Sandonatese, dove l’emergenza dovrebbe concludersi nel primo pomeriggio, con il passaggio del nuovo colmo di piena.

Svolti 100 interventi dei vigili del fuoco nella notte tra le province di Udine e Pordenone per soccorrere automobilisti in difficoltà, rimuovere alberi e pali pericolanti e messa in sicurezza di strutture danneggiate dal forte vento. Stanotte a Pinzano sul Tagliamento (PN) i soccorritori acquatici del Corpo nazionale hanno salvato due turisti belgi che erano rimasti bloccati nel loro camper per l’innalzamento del livello del fiume Tagliamento. All’alba di oggi altro salvataggio per i soccorritori fluviali dei vigili del fuoco sempre sul fiume Tagliamento: a Valvasone Arzene (PN) recuperati con l’elicottero del servizio sanitario due turisti tedeschi che erano rimasti bloccati sul greto del fiume per l’innalzamento del livello dell’acqua.

A Cornino (UD) squadre al lavoro per la messa in sicurezza di una frana in una strada secondaria del paese.

Maltempo, salvataggio a Pinzano sul Tagliamento

“Le precipitazioni complessive nelle ultime 12 ore hanno confermato le previsioni, con 300 millimetri di pioggia in molte zone, ma fortunatamente non ci sono state emergenze diffuse, nemmeno per il vento che in alcune aree ha superato i 150 chilometri orari,” ha dichiarato all’ANSA, l’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi.

