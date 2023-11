Maltempo Friuli Venezia Giulia: Tagliamento e Isonzo superano il livello di guardia

MeteoWeb

Poco prima delle 6 di stamani il fiume Tagliamento all’idrometro Venzone ha raggiunto il valore di 3,08 metri, superiore al livello di guardia fissato a 1,90 metri: lo ha reso noto la sala operativa regionale della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia. A Madrisio ha raggiunto il valore di 7,00 m superiore al valore di secondo presidio posto a 5,40 m. Poco prima dell’alba è stato aperto anche il servizio di piena relativo al fiume Isonzo. La sua portata, a valle della diga di Salcano, ha raggiunto il valore di 1.880 metri cubi al secondo.

Il livello dell’Isonzo a Gorizia all’idrometro “Gorizia idro” ha raggiunto il valore di 2,74 m superando il valore di guardia posto a 2,50 metri; a Gradisca di Isonzo ha raggiunto il valore di 8,52 m superando il valore di primo presidio posto a 8,50 m e per le prossime ore si prevede un costante aumento, il picco di piena è previsto intorno alle 08:30. Anche a Pieris l’Isonzo ha superato il livello di guardia e si prevede un costante aumento nelle prossime ore.

