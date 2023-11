Maltempo in Germania: incidenti per ghiaccio e neve, almeno 2 morti

MeteoWeb

Il maltempo ha creato disagi e criticità in vari stati federali della Germania, causando numerosi incidenti a causa delle condizioni meteo avverse. Almeno 2 persone sono morte. Lunedì sera, nel distretto di Schwäbisch Hall, nel Baden-Württemberg, un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro frontale avvenuto su una strada coperta di neve. Un altro incidente mortale, provocato dal ghiaccio, ha coinvolto un automobilista di 54 anni nei pressi di Denzerheide, nella Renania-Palatinato, come riportato dal Frankfuerter Allgemeine Zeitung.

Nella regione dell’Assia, si sono verificati incidenti con lievi feriti e notevoli danni materiali, con alberi caduti a causa del peso della neve. La situazione si è dimostrata particolarmente critica nel distretto di Rheingau–Taunus, dove i vigili del fuoco hanno segnalato che numerosi conducenti sono rimasti bloccati nei loro veicoli. Circa 100 persone sono state costrette a chiedere soccorso nelle vicinanze di Eltville a causa di alberi caduti, molte delle quali hanno dovuto trascorrere la notte in albergo. A Wiesbaden, 55 persone, tra cui 27 bambini, hanno passato la notte in una scuola.

Numerose cancellazioni hanno interessato alcune tratte ferroviarie, mentre il servizio meteorologico tedesco prevede ulteriori disagi oggi in molte parti della Germania.