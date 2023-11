Maltempo Germania: parti del fiume Reno ancora chiuse alla navigazione

MeteoWeb

A seguito delle recenti e intense precipitazioni, alcune zone lungo il fiume Reno nel Sud della Germania sono attualmente inaccessibili alla navigazione. Questa decisione è stata comunicata dalle autorità fluviali, con la German Waterway Agency (WSA) che ha specificato che la navigazione è momentaneamente sospesa nella zona intorno a Maxau. Nonostante il livello dell’acqua stia gradualmente diminuendo, il processo non procede con la celerità auspicata.

La settimana scorsa, a seguito dell’innalzamento del livello dell’acqua, è stato necessario chiudere la sezione meridionale del fiume. La presenza di un livello così alto impedisce alle imbarcazioni di avere lo spazio sufficiente per transitare sotto i ponti, provocando un ostacolo significativo nel loro percorso in direzione della Svizzera.

Tuttavia, va sottolineato che la navigazione nelle sezioni settentrionali del Reno, compresi i nodi cruciali di Duisburg, Colonia e Mannheim, procede regolarmente. Secondo le previsioni del servizio di monitoraggio del livello dell’acqua del governo statale della Renania-Palatinato nel Sud della Germania, il calo del livello dell’acqua dovrebbe consentire la riapertura del fiume alla navigazione a breve.

Il fiume Reno riveste un’importanza strategica come via di trasporto per materie prime cruciali, tra cui minerali, carbone, prodotti petroliferi come gasolio da riscaldamento, cereali e mangimi per animali. Negli ultimi anni, questa arteria fluviale tedesca ha spesso affrontato situazioni di bassi livelli d’acqua a causa di estati straordinariamente secche.