Maltempo, in Alto Adige massima allerta fino a domani

In provincia di Bolzano permane il livello di attenzione Alfa su scala provinciale: lo ha confermato oggi (3 novembre) la Commissione di valutazione dell’Agenzia per la Protezione civile nel corso della sua ultima seduta. La situazione complessivamente è migliorata, i servizi di emergenza sono ancora al lavoro sulle strade, alcune delle quali sono chiuse alla circolazione. “Sussistono al momento rischi idrogeologici e si prevedono nevicate, motivo per cui il livello di attenzione Alfa sarà mantenuto fino a mezzogiorno di domani“, riassume Klaus Unterweger, direttore dell’Agenzia della Protezione Civile. Quando si viaggia su strade ad alta quota, è essenziale assicurarsi che i veicoli siano dotati di equipaggiamento invernale.

“Il bollettino di allerta prevede ancora un potenziale di pericolo moderato (arancione) per movimenti di massa e colate detritiche nella giornata odierna, che scenderà a livello giallo nella giornata di domani, sabato 4 novembre”, riferisce Willigis Gallmetzer, direttore del Centro di allerta provinciale. Anche per i fiumi la situazione rimane sotto controllo.Precipitazioni intense la scorsa notte, oggi prevista una tregua

“La notte scorsa sono caduti tra i 40 e i 60 litri di pioggia per metro quadrato, in alcuni punti fino a 80 litri per metro quadrato, soprattutto nei versanti meridionali”, riassume Dieter Peterlin, dell’Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe presso l’Agenzia per la Protezione civile. A Salorno si è registrato il picco la scorsa notte con 90 litri per metro quadrato. Al mattino il limite delle nevicate è sceso fino a 1200 metri. Il ciclone mediterraneo si sposterà verso Est nel pomeriggio e le precipitazioni si interromperanno per una giornata. Nel fine settimana, tra sabato e domenica, tornerà a piovere, ma le precipitazioni saranno di lieve entità.

Livelli dei fiumi principali stabili

In provincia di Bolzano, a seguito delle ultime precipitazioni, la situazione dei torrenti e dei fiumi principali risulta stabile e non presenta preoccupazioni. “Il livello di preallarme è stato superato la scorsa notte solo in alcuni tratti e per un breve periodo di tempo, spiega Roberto Dinale, direttore dell’Ufficio Idrologia e dighe. Gli scarichi di fondo sono stati attivati solamente nelle dighe di Rio Pusteria, Fortezza e Fontana Bianca.

70 interventi la scorsa notte per il maltempo

I Vigili del fuoco sono intervenuti 70 volte, tra ieri notte e la mattinata odierna, per ripristinare la normalità in alcune zone particolarmente colpite dal maltempo. Smottamenti e frane si sono registrati a Mules, Solda, Montagna, San Leonardo in Passiria e in Val Sarentino, dove la statale, all’altezza della frazione di Ponticino, è stata chiusa al traffico a causa di uno smottamento di fango e detriti che ha invaso la carreggiata. La riapertura della strada dovrebbe avvenire nel pomeriggio o entro la serata odierna. Deviazioni sono invece previste su altre strade colpite dal maltempo. Il Servizio forestale ha segnalato diverse frane su argini vicino alle strade forestali, mentre il Servizio valanghe pubblicherà oggi un altro blog sulla situazione attuale.

