Maltempo in Kenya, il bilancio delle vittime si aggrava

Il numero delle vittime causate dal maltempo in Kenya è ora salito a 61, con 8 persone ancora disperse e 235 ferite e ricoverate in vari ospedali del Paese: sono i dati riportati da Citizen Digital, basati sulle informazioni dalla Croce Rossa keniota. Dallo scorso ottobre, più di 80mila famiglie sono state colpite dalle inondazioni, con quasi la metà in fuga dalle proprie case.

Le vittime si concentrano principalmente nella zona costiera, con 11 morti, e nella regione del Lago Vittoria, dove il numero di vittime è pari a 12, come riferito dal quotidiano The Standard. Il vicepresidente keniano, Rigathi Gachagua, ha annunciato che il governo nazionale sta attivamente lavorando per dispiegare elicotteri al fine di soccorrere le persone intrappolate e coordinare gli sforzi di aiuto per coloro che necessitano di assistenza umanitaria. Al fine di prevenire ulteriori perdite, sia in termini di vite umane che di proprietà, i governi delle contee e quello nazionale stanno esortando i residenti a prestare attenzione agli avvertimenti e a evacuare le zone a rischio.