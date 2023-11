Maltempo, inondazioni nelle Fiandre belghe e nel nord della Francia | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Allerta meteo nel Nord-Est della Francia e nelle Fiandre belghe. Le forti piogge hanno causato inondazioni nella regione a cavallo tra la Francia e il Belgio. Nell’area di Calais, è scattata l’allerta rossa in vista di un nuovo peggioramento. Nel Passo di Calais, l’Aa e i suoi affluenti sono in allarme rosso: il Bléquin ha inondato le strade di Nielles-lès-Bléquin. Inondazioni anche a Beussent, sempre nel Passo di Calais, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Anche nella regione di Ypres e Roeselare, nel Sud-Ovest del Belgio, l’acqua ha già invaso diverse località. Nelle immagini trasmesse dai media locali, si vedono le strade trasformate in vere e propri fiumi. Ai Vigili del Fuoco, racconta il quotidiano Le Soir, sono arrivate già oltre cento chiamate. La Polizia, ha deciso la chiusura di alcune strade provinciali e ha invitato caldamente i cittadini di non spostarsi. Al momento non si registrano tuttavia situazioni di criticità massima.

Maltempo Francia, il Bléquin inonda le strade di Nielles-lès-Bléquin

