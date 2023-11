Maltempo: cresce ancora il livello del lago di Como

MeteoWeb

Ancora in aumento il livello del lago di Como che è esondato ieri, a causa del maltempo. Secondo quanto comunicato dalla Polizia Locale, lo specchio d’acqua è ancora in rialzo e segna 144,6 cm all’ultimo rilevamento delle ore 07:30 a Malgrate. “Nonostante il grande lavoro dei volontari nella notte al momento non ci sono ancora le condizioni per la riapertura in sicurezza del lungolago,” – ha sottolineato la Polizia Locale. Un’ulteriore valutazione verrà fatta intorno a mezzogiorno.

