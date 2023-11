Maltempo Lazio: forte mareggiata sul litorale di Roma, onde oltre 3 metri | FOTO

MeteoWeb

Sono 124 gli interventi effettuati nella notte dalle squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, oltre 80 ancora in attesa, quasi tutti causati dal maltempo che si è abbattuto sull’intera provincia romana. La zona maggiormente coinvolta è quella del quadrante Est. Numerosi gli interventi per alberi abbattuti dal vento, rami, cartelloni pubblicitari e pali pericolanti. I comuni più colpiti sono quelli di Montelibretti, Tivoli, Palestrina, Subiaco e Frascati.

Una forte mareggiata sta sferzando il litorale romano. Da Ostia sino a Fregene le onde lambiscono o invadono l’area di strutture balneari, sferzando cabine e impianti. Il picco è atteso per metà mattinata con punte di onde che toccheranno i 3,5 metri. In particolare, la situazione è tenuta sotto osservazione a Focene.

