Maltempo Lazio: danni da vento a Roma ma anche forti temporali, prima neve su Terminillo e a Campocatino | FOTO

Il maltempo, soprattutto il forte vento, ha provocato danni a Roma e provincia. Dalle ore 8 di questa mattina, sono oltre 150 gli interventi effettuati dalle squadre dei Vigili del Fuoco sul territorio di Roma e provincia. Le frequenti raffiche di vento e i brevi acquazzoni recano disagi di varia natura: piante sradicate, rami, insegne, pali e lampioni pericolanti, sono tra le segnalazioni più frequenti pervenute alla sala operativa di Roma. In particolare, intorno alle ore 11:30, un albero ad alto fusto è caduto all’interno dello spartitraffico centrale di piazzale Clodio all’altezza di viale Mazzini. Non ci sono stati danni a cose o persone. Poco dopo, intorno alle ore 13, un altro albero è caduto in via Guido Reni, anche in questo caso senza causare feriti. Al fine di garantire la pubblica incolumità e prevenire situazioni di pericolo causate dalla caduta dei rami, piante ed alberi, è stata decisa la chiusura della Pineta di Castel Fusano per la zona di Via di Villa di Plinio a Roma da oggi e fino a cessata esigenza.

A Ostia, invece, sono caduti quattro alberi in viale Mediterraneo, all’interno della pineta. Anche in questo caso non ci sono stati danni, ma la strada è stata chiusa al traffico. Sempre nel Municipio Roma X, è stata chiusa in via precauzionale viale della Villa di Plinio.

Nella notte, e nelle prime ore di questa mattina, sul litorale romano, si sono abbattuti temporali e mareggiate e il vento è soffiato forte per tutta la giornata. A Ostia, sul Lungomare i cassonetti sono stati spostati. Caduti alcuni rami su via di Castel Fusano. A Fregene, alcuni impianti balneari sono stati colpiti dal vento. Cabine e impianti distrutti, in particolare a Focene. Situazione particolarmente critica sulla costa di levante e a Fregene Sud, già alle prese con il fenomeno erosivo. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha firmato in serata un’ordinanza per lo stato di emergenza sul territorio sulla base dell’allerta meteo della Protezione Civile. “A margine della giunta straordinaria per adottare la delibera per lo stato di emergenza si è svolta una riunione dei capigruppo di maggioranza per valutare le strategie di intervento – informa Baccini – Lo stato di emergenza è per tutto il territorio comunale da oggi fino a successiva dichiarazione di cessata emergenza, con particolare riferimento alle località prossime alla foce del Tevere, Focene, Fregene ed alle ulteriori località che dovessero essere interessate dal maltempo in corso e nelle successive ore e fino al termine della perturbazione”.

Inoltre, forti temporali hanno colpito il Lazio nel pomeriggio. Una forte grandinata si è verificata ai Campi d’Annibale, in località Rocca di Papa, lasciando uno spesso strato di bianco al suolo (vedi foto della gallery scorrevole in alto).

Prima nevicata in quota sul Terminillo e primi fiocchi a Campocatino

Non solo vento, però. Il maltempo ha portato anche la prima neve sul Monte Terminillo. Nel pomeriggio di oggi, sono caduti i primi fiocchi in quota, complice il brusco calo delle temperature e la perturbazione che si è abbattuta sull’Italia centrale. Un sottile strato di neve è comparso nella zona del Rifugio Sebastiani e ai Cinque Confini. Nei giorni scorsi, la stazione meteo del Cai installata al Rifugio Rinaldi, a quota 2.108 metri, aveva più volte evidenziato, durante il giorno, l’abbassamento delle temperature, anche al di sotto dei +4°C. Alle di 18.45 di oggi ha rilevato -0,2°C.

I primi fiocchi di neve hanno fatto la loro comparsa sulla conca di Campocatino, lasciando un leggero strato bianco dai 1.800 metri con una temperatura di +0,2°C. Il freddo comincia ad entrare diffusamente su tutto il territorio, con una differenza di circa 8-9°C rispetto a ieri sera.

Protezione Civile Roma: attenzione al forte vento, come comportarsi

La Protezione Civile di Roma Capitale raccomanda di adottare comportamenti di autoprotezione per prevenire i rischi associati al forte vento previsto in queste ore. Evitare la pratica di attività sportive, l’attraversamento e la sosta nelle aree verdi e nei parchi per il possibile verificarsi di rotture di rami, anche di grandi dimensioni, o cadute di alberi. Si invita alla massima cautela nell’avvicinarsi alle zone costiere e ai litorali, evitando di sostare su pontili e moli. In generale evitare, se possibile, di rimanere all’aperto, specie nelle zone maggiormente esposte al vento e scegliere una posizione riparata vista la possibile caduta di oggetti. Fare attenzione anche alle strutture mobili, come tendoni, gazebo, impalcature, strutture espositive o commerciali temporanee, che potrebbero non tenere in caso di forti raffiche. Inoltre, è necessario guidare con cautela le automobili e i motoveicoli, per evitare possibili sbandamenti, e all’occorrenza fermarsi. Prestare particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti. Infine, particolare prudenza se si è alla guida di furgoni, mezzi telonati e caravan, che possono essere letteralmente spostati dalle raffiche di vento anche quando l’intensità non raggiunge punte molte elevate. Per informazioni sulle buone prassi consultare il sito, il canale Whatsapp e i canali social di Roma Capitale.

Maltempo: oltre duecento interventi dei pompieri nel Perugino

Sono oltre duecento gli interventi dei Vigili del Fuoco nella provincia di Perugia a causa del maltempo. Le tipologie di intervento, riferisce il comando provinciale, riguardano in particolare alberi caduti, danni dovuti alle consistenti precipitazioni, insegne e coperture di edifici pericolanti, concentrate nelle aree di copertura della sede centrale ma comunque diffuse su tutto il territorio. Nella zona di Assisi, è stato necessario rimuovere un albero caduto che ostruiva l’intero alveo del fiume Tescio. Attualmente non risultano persone coinvolte o in pericolo.

