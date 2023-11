Maltempo Liguria, feriti per il forte vento a Sanremo: anche il vicesindaco | FOTO

MeteoWeb

Feriti a causa del maltempo in Liguria. A causa del forte vento, una paratia di legno è caduta in via Gaudio a Sanremo, poco lontano dal Teatro Ariston, ed ha travolto due persone, rimaste ferite in modo non grave. Una è il vicesindaco, Costanza Pireri, che ha riportato lesioni al costato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e i Vigili del Fuoco. Da segnalare anche un’anziana ferita, per fortuna non in modo grave, in corso Garibaldi, sempre a Sanremo, gettata a terra da una raffica di vento. A Sanremo, le raffiche hanno sfiorato i 90km/h, mentre nella provincia spiccano la raffica di 111km/h a Monte Maure, sulle alture di Ventimiglia, e gli oltre 100 km/h all’Osservatorio di Imperia.

In tutta la provincia, i Vigili del Fuoco hanno realizzato una ventina di interventi, la maggior parte per alberi, tegole, finestre, antenne e grondaie pericolanti. In mattinata, il crollo di una palma sul lungomare ha comportato la chiusura al transito pedonale della passeggiata per motivi di sicurezza.

