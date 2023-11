Maltempo Liguria: frana sulla SP548 della Valle Argentina

MeteoWeb

Una frana si è staccata questa mattina sulla SP548 della Valle Argentina, tra Agaggio e Molini di Triora (Imperia), a causa dell’ultima ondata di maltempo. La strada è chiusa e sul posto stanno operando gli escavatori. Sul posto i vigili del fuoco ed i carabinieri. Sono in corso accertamenti anche sulla stabilità della parete rocciosa.

