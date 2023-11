Maltempo: in Liguria 200 mm di pioggia in 24 ore, onde di 6,5 metri a La Spezia e spolverata di neve in Val d’Aveto

MeteoWeb

Nelle ultime 24 ore, sulla Liguria sono state misurate piogge molto elevate, tra i 150 e i 200 mm in tutto l’entroterra delle zone E e C: 161 mm in 24 ore a Giacopiane-Diga, 196 mm in 24 ore a Cabanne (Rezzoaglio), entrambe in provincia di Genova: è quanto riporta Arpal in un aggiornamento. Si sono registrati innalzamenti importanti, pur sempre nei limiti di guardia, di Aveto, Trebbia, Entella. Particolare attenzione è stata posta a tutto il corso del Vara e della Magra, dove il picco alla foce è passato intorno alle 22 di ieri sera; i livelli idrici stanno lentamente scendendo, facendo transitare un grande volume d’acqua, che è una delle caratteristiche più significative di questo evento.

Venti ancora in rinforzo, con raffiche da 142 km/h a Casoni di Suvero e 116 km/h a La Spezia. Prosegue fino a domani la mareggiata intensa sulle coste liguri: attualmente sono state registrate onde con altezza significativa di 6,5 mt a La Spezia e intervallo di tempo fra un picco e l’altro superiore agli 11 secondi.

Sono riprese questa mattina le operazioni di ripristino delle circa 700 utenze tra le province di Genova e La Spezia rimaste senza elettricità a causa del maltempo.

Nell’entroterra genovese Anas al lavoro su due fronti: sulla Ss 586 di Borzonasca, dove si è verificato uno smottamento in prossimità di un cantiere già aperto, e sulla Ss 586 a Rezzoaglio.

Il Levante savonese è invece stato interessato da una forte mareggiata. Nel Comune di Celle Ligure l’acqua ha raggiunto il centro storico imponendone la chiusura a causa dell’allagamento dei sottopassi. Anche ad Albissola Marina la mareggiata ha parzialmente invaso la passeggiata

Sulle alture, in Val d’Aveto, nella notte ha fatto la sua prima comparsa stagionale la neve: spolverata tra i 1500 e i 1700 metri.

