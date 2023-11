Maltempo Liguria: massima attenzione anche a vento e mare, previste onde di oltre 6 metri

MeteoWeb

È atteso nelle prossime ore, e fino a questa sera, il passaggio del fronte principale della perturbazione che sta interessando la Liguria. Massima attenzione è rivolta non solo alle piogge, persistenti e intense con possibili temporali forti, ma anche al vento forte e rafficato e all’intensa mareggiata da libeccio che colpirà soprattutto le coste del Centro e Levante ligure. “L’allerta meteo è stata prolungata – spiegano il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – ci aspettiamo che nelle prossime ore passi il fronte più potente della perturbazione e poi, soprattutto nella nottata e nella giornata di domani, saranno il mare e il vento a farla da padrone. Quindi grande attenzione per chi dovesse recarsi in prossimità delle nostre coste: già oggi il vento è molto forte, paragonabile quasi a quello della storica mareggiata del 2018, fortunatamente a quote più elevate. L’allerta resta a livello arancione su una parte rilevante della Liguria (da Portofino allo spezzino e nell’entroterra del Levante), con piogge che nelle ultime tre settimane hanno già raggiunto e talvolta superato, in alcune zone, i 700 millimetri: il terreno è intriso di pioggia e questo ovviamente complica la situazione“.

“Sarà una mareggiata importante – ha ribadito Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal – con onda significativa prevista di oltre 6 metri, questo vuol dire che l’altezza d’onda massima può essere anche notevolmente più alta, associata a un periodo di ritorno tra le due creste intorno a 10 secondi. L’impatto che la mareggiata avrà sulle strutture sarà importante“.

Si registrano piogge diffuse su tutto il territorio. Una cella temporalesca è attiva in particolare in mare davanti alla costa tra Sestri Levante e Moneglia. La zona più colpita fino a questo momento è quella del Tigullio, con circa 30millimetri all’ora di piogge sul bacino dell’Entella. Nelle ultime 12 ore sono caduti 121,5 millimetri di pioggia a Mele (Ge), 34,6 millimetri nelle ultime 3 ore su Monte Pennello (alture di Genova) e 21,6 nell’ultima ora a Portovenere. Si sta assistendo ad un rinforzo dei venti sui crinali con raffiche che, a Casoni di Suvero, hanno raggiunto i 133,2 chilometri orari. A Framura (Sp) raffiche fino a 96,8 chilometri orari, a Ronco Scrivia 178,6 chilometri orari.

La strada statale 586, riaperta ieri sera a senso unico alternato a Rezzoaglio dopo la frana di lunedì 30 ottobre, è stata nuovamente chiusa in via precauzionale da Anas. Inoltre si registra la caduta di massi sulla strada provinciale 3 a Orero di Serra Riccò. Segnalati diversi alberi caduti: a Davagna sono intervenuti alcuni volontari per liberare la strada, a Zoagli un albero è caduto sull’Aurelia ed è stato rimosso.

Il Fiume Vara ha superato la soglia di livello arancione in località Nasceto, nel Comune di Sesta Godano. Il Servizio strade della Provincia della Spezia ha disposto la chiusura prudenziale immediata del ponte di Brugnato dopo che il sistema idrometrico ha segnalato un eccesso di piena. Secondo il protocollo previsto per la gestione in sicurezza del ponte lungo le strade di accesso allo stesso, ovvero la SP 566 nei due sensi di marcia, è scattato il semaforo rosso ed i tecnici stanno posizionando le transenne previste.

Dodici ore di pioggia incessante hanno fatto ingrossare i torrenti Gromolo e Petronio, quest’ ultimo ormai a livelli di guardia, nel comune di Sestri Levante. Chiusa via Verdi che costeggia il torrente a Riva Trigoso, mentre a Chiavari a titolo precauzionale è stato chiuso il sottopasso ‘Tito Groppo’ in passato più volte invaso dalle acque dell’ Entella.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: