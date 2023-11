Maltempo Liguria, frane e blackout nello Spezzino: isolate 20 persone

MeteoWeb

Una ventina di persone sono rimaste isolate in una frazione del Comune di Calice al Cornoviglio, nello Spezzino, a causa di una frana sulla strada comunale. Domattina i tecnici del Comune provvederanno a rimuovere i detriti dalla strada. Chiusa l’Aurelia a Beverino per un albero caduto sulla strada. Molti i paesi dello Spezzino in blackout elettrico. Piccoli smottamenti si sono verificati nella zona del Pontremolese. In nottata sono attesi picchi di piena dei torrenti.

Giornata impegnativa per i tecnici del settore viabilità provinciale della Spezia che nelle ultime 12 ore hanno dovuto fronteggiare una serie di situazioni complesse e rispondere a molte richieste di intervento su più fronti aggravate anche dal vento che ha portato il fattore dell’allerta meteo di livello arancione su tutto il territorio provinciale. “In generale – spiega una nota – il personale della Provincia della Spezia è stato impegnato in una serie di interventi che nelle ultime ore hanno richiesto un servizio straordinario per gli uomini del Servizio tecnico dell’Ente. Le condizioni idrometriche rilevate lungo il fiume Vara, oltre che per la presenza di un sito di cantiere aperto, hanno richiesto una costante attività di presidio lungo i ponti di competenza. Alla luce della situazione in corso, è stata decisa la chiusura prudenziale prima del ponte di Brugnato lungo la SP566 e successivamente del ponte di Cavanella Vara, nel comune di Beverino, lungo la SP 17. Il tutto – si fa rilevare – anche a seguito di un controllo sul posto sempre in coordinamento con le locali Amministrazione comunali”.

“La riapertura dei ponti dovrà seguire al passaggio dell’onda di piena sul Vara e una verifica generale delle infrastrutture che si svolgerà dopo la fase emergenziale in corso. Il personale, nell’arco della giornata, è stato impiegato su più fronti per fronteggiare una serie di interventi di messa in sicurezza della rete stradale. Molti gli interventi per la messa in sicurezza di alberi e rami lungo le strade provinciali”. “Generalmente – fa sapere la Provincia – le attività prevalentemente hanno poi riguardano attivazioni legate a piccole frane, al taglio di rami o la rimozione di alberi caduti, alla pulizia straordinaria di cunette e tempinature, alla verifica del fondo stradale e alla messa in sicurezza di tratti stradali già segnati da problematiche note. La maggior parte di interventi per taglio piante si sono verificati lungo queste strade: SP566, SP566 DIR, SP18, ovvero in Val di Vara”.

“In località Ponte Macchia, lungo la strada SP566, in prossimità di San Pietro Vara (Varese Ligure), si è verificato un episodio franoso: la strada è stata messa in sicurezza. Le attività in corso hanno richiesto l’impiego di tutto il personale del Servizio tecnico dell’Ente, coadiuvato da una squadra esterna in convenzione, sempre in coordinamento con le Amministrazioni comunali”.

Il Presidente dell’ente provinciale, Pierluigi Peracchini, ringraziando il personale costantemente impegnato in queste ore, ha ribadito la necessità di mantenere “la massima prudenza anche domani, generalmente nel muoversi lungo le strade provinciali anche dopo la fine dello stato di allerta. Serve infatti attenzione, specialmente nelle prossime ore, perché molte situazioni a rischio potrebbero portare a criticità anche dopo la fine della fase meteo più severa. Quindi si consiglia di prestare molta attenzione alle segnalazioni e ai bollettini meteo”. Data la precarietà di alcune situazioni, anche con condizioni meteo migliorate, è stato già disposto anche per la giornata di domani, venerdì 3, un presidio aggiuntivo ed un servizio di reperibilità per consentire una maggiore capacità di risposta in caso di necessità.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: