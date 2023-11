Maltempo Liguria, raffiche di quasi 200km/h e blackout: il fiume Vara supera il livello di guardia

MeteoWeb

La Liguria è spazzata in queste ore da forti venti meridionali. Secondo i dati diffusi dal centro meteo Arpal, il record di vento è stato registrato a Casoni di Suvero, in provincia della Spezia, dove una raffica a toccato i 196km/h. A Tana dell’Orso e a Fontana Fresca, in provincia di Genova, le raffiche hanno invece raggiunto rispettivamente i 180 e i 140km/h. I venti sono intensi anche sulla costa con raffiche di oltre 80km/h e un picco massimo di 107km/h alla Spezia.

Le forti piogge, che stanno colpendo in particolare il Levante della Liguria, hanno causato un innalzamento del livello del fiume Vara a Nasceto, dove è stata superata la soglia di guardia e si è prossimi al superamento della soglia di esondazione, con possibili criticità nelle zone limitrofe alla stazione di monitoraggio. Un innalzamento significativo del livello del fiume Vara è stato osservato anche più a valle dall’idrometro di Brugnato. Si segnala inoltre il superamento della soglia di guardia del torrente Aveto a Cabanne.

“Nelle ultime ore piogge e rovesci localmente temporaleschi di intensità moderata o a tratti forte hanno interessato il Centro-Levante insistendo soprattutto sull’alta valle del Magra in territorio toscano. Attualmente è in corso il transito del sistema frontale che ha favorito lo sviluppo di linee temporalesche più attive in mare aperto con marginale coinvolgimento dell’estremo Levante regionale. Un’altra struttura convettiva sta interessando il Ponente con precipitazioni fino a moderate”, spiega Arpal. “Il picco è transitato sul Vara a monte della confluenza con il Magra, mentre sul Magra toscano il livello sta ancora crescendo a Calamazza e dovrebbe oscillare nelle prossime ore, essendo l’alto bacino del Magra ancora interessato da precipitazioni localmente fino a forti. Si osserverà un innalzamento significativo del livello del Magra a valle della confluenza con il Vara, con possibili locali criticità, in linea con lo scenario previsto nell’emissione odierna”, conclude Arpal.

Nel Comune di Ne, nell’entroterra genovese, una frana ha interessato la strada comunale in località Noceto, obbligandone la chiusura. È stata sfollata una famiglia di tre persone in quanto impossibilitata a raggiungere la propria abitazione, che non risulta però danneggiata. Il nucleo familiare ha trovato autonomamente una sistemazione presso parenti. Nella giornata di domani, è prevista la rimozione della frana con conseguente riapertura della strada.

Sono inoltre circa quattromila le utenze attualmente senza corrente elettrica tra le valli Trebbia, Aveto e Fontanabuona. In corso le operazioni dei tecnici per ripristinare la rete.

Permangono invece alcune criticità sulla SS 586 a Rezzoaglio, la cui riapertura verrà posticipata a domani per consentire la messa in sicurezza del tratto di competenza di Anas. Chiusi al transito anche altri tratti della medesima Statale della Val d’Aveto – di competenza della Città metropolitana di Genova – per interventi di rimozione di alberi, cedimenti del corpo stradale e contenimento di smottamenti. Nel Levante, i picchi di piena dei fiumi Vara e Magra sono attesi nelle prossime ore. Regione Liguria è in costante contatto con le amministrazioni comunali del territorio per monitorare con la Sala operativa della Protezione civile l’evolversi della situazione.

