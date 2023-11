Maltempo, Lollobrigida: “firmati decreti per aiuti alle zone colpite”

MeteoWeb

“Un aiuto concreto alle aziende colpite da eventi meteorologici eccezionali degli scorsi mesi: questo rappresentano i dieci decreti che ho firmato per sostenere il comparto agroalimentare messo in ginocchio dalle violente grandinate, e non solo, che hanno messo a rischio le produzioni delle Regioni Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Molise“. Lo dichiara in una nota il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Abbiamo accolto le richieste arrivate dai territori danneggiati che otterranno un sostegno specifico attraverso il Fondo di solidarietà nazionale. La dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi registrati – sottolinea Lollobrigida – dimostra l’attenzione del Governo Meloni verso quelle aziende danneggiate dal maltempo e che attendevano queste misure per far ripartire attività produttive. Allo stesso modo, siamo impegnati per aiutare le attività agroalimentare della Toscana. Non appena avremo un quadro più completo dei danni, saremo ancora una volta pronti a dare ai cittadini e ai lavoratori le risposte e i sostegni che meritano”.