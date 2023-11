Maltempo Lombardia, Lago di Como e fiume Adda: allerta nel Lecchese. Neve in Valtellina e Valchiavenna

MeteoWeb

La Lombardia è interessata da piogge diffuse su tutto il territorio regionale, anche se non sono segnalate situazioni di particolare disagio. Le precipitazioni, come comunicano dalla Protezione Civile, interessano soprattutto i settori pedemontani e prealpini centro-orientali. Valtellina e Valchiavenna sono nella morsa del maltempo, in modo ininterrotto, da oltre due giorni. Pioggia battente, senza un attimo di tregua, sul fondovalle e fitte nevicate alle quote superiori ai 1500 metri, con diversi passi alpini chiusi per le abbondanti precipitazioni nevose o transitabili unicamente con catene montate. E in quota cresce il rischio valanghe. Sotto stretta sorveglianza i torrenti e i piccoli corsi d’acqua, gonfiatosi notevolmente e alcuni a rischio esondazione.

Sull’intero territorio provinciale crollo anche di 15°C e più delle temperature, rispetto soltanto a pochi giorni fa. Diverse, infine, le strade sul fondovalle dove la Polstrada del Comando provinciale di Sondrio raccomanda la massima prudenza per la possibile formazione di vaste pozze d’acqua e di allagamenti di sottopassi.

Lago di Como e fiume Adda: allerta nel Lecchese

Stato d’allerta in provincia di Lecco per il livello del Lago del Como, versante lecchese. I livelli di tutto il lago sono regolati dalla diga di Olginate (Lecco) e nelle prossime ore potrebbero registrarsi esondazioni nel settore nord della provincia, nella zona di Colico (Lecco), dove il fiume Adda e altri torrenti si gettano nel lago, e a valle di Olginate dove, dopo l’omonimo bacino, ricomincia il corso del fiume Adda. A nord la zona è quella a confine con le province di Como e Sondrio, a sud le acque scorrono verso i confini con le province di Bergamo e Monza e Brianza. I sindaci dei comuni di queste zone hanno chiuso per precauzione la strada alzaia, che costeggia il fiume. In ogni caso, per il momento non si registrano situazioni critiche.

Le previsioni meteo per la Lombardia

Stando alle previsioni, i fenomeni dovrebbero colpire l’intera regione a notte fonda. Particolarmente interessato sarà il versante orientale del territorio, su cui le precipitazioni concederanno poche pause, almeno fino a domattina. Le aree con allerta (idrogeologiche ed idrauliche) di colore arancione interessano la Valtellina, il Lario e le Prealpi occidentali, le orobie bergamasche, la Valcamonica, i laghi e le Prealpi orientali, la pianura centrale e l’alta pianura orientale. Situazione invece di allerta gialla sul nodo di Milano. Nel corso della mattinata le precipitazioni andranno in progressiva attenuazione ovunque, saranno al più deboli, residuali e sparse sui rilievi alpini e prealpini fino al primo pomeriggio, mentre scompariranno dal tardo pomeriggio. Nel corso della notte e al primo mattino di domani, anche la quota neve sarà in calo attorno a 1.200 metri: non sono escluse localmente deboli nevicate sotto tale quota, mentre in quota sono attesi nuovi accumuli nevosi di 50-80cm.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le previsioni Meteo Regione per Regione:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: