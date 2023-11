Maltempo Marche: piogge intense e vento forte, criticità sulle strade a Senigallia

MeteoWeb

Giornata all’insegna del maltempo anche nelle Marche, soprattutto ad Ancona e provincia. Nel territorio di Senigallia si registrano rallentamenti della circolazione per la pioggia e qualche criticità lungo le strade cittadine. Code anche in autostrada A14, corsia sud. Nel centro storico di Senigallia rimane chiuso il sottopasso di via Dogana vecchia, a fianco del fiume Misa, per la presenza di acqua e fango sulla carreggiata, mentre il litorale è sferzato da forti raffiche di vento. Segnalati diversi rami caduti sul lungomare senigalliese.

